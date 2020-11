V Celju za promet odprli novo severno vezno cesto

Celje, 27. novembra - V Celju so danes za promet odprli skoraj 500 metrov dolg odsek nove severne vezne ceste. Nova dvopasovnica, ki je s prometnega stališča za Celje izjemno pomembna, zagotavlja najkrajšo povezavo med soseskama Nova vas in Ostrožno ter bistveno razbremenjuje promet v bližnjih stanovanjskih naseljih, so danes sporočili z občine.