Singapur, 27. novembra - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znižale. Vlagatelji so po navedbah analitikov trenutno nekoliko manj optimistični glede cepiva proti covidu-19 in čakajo predvsem srečanje članic združenja proizvajalk nafte Opec+, ki bi lahko prineslo nove odločitve glede črpanja črnega zlata.