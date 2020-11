Brez Slovakov, v karanteno Garaničev in Babikov, tudi Finska brez gledalcev

Kontiolahti, 27. novembra - Tik pred sobotnim uvodom v biatlonsko sezono 2020/21 je novi koronavirus še enkrat dodobra spremenil načrte številnim reprezentancam in organizatorjem. Najbolj odmevno je dejstvo, da so se Finci v zadnjem trenutku odločili, da bodo tekme priredili brez gledalcev, čeprav je vse do četrtka veljalo, da si prireditve lahko ogleda po 4500 ljudi.