Maradono pokopali v družinskem krogu

Buenos Aires, 27. novembra - Argentinca Diega Maradono, po mnenju nekaterih ljubiteljev najboljšega nogometaša v zgodovini, so pokopali v družinskem krogu in z nekaj tesnimi prijatelji v grob v bližini njegovih staršev. Krsto so prepeljali iz vladne palače Casa Rosada v zgodovinskem Buenos Airesa do pokopališča Vrta miru v Bellavisti.