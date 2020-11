Američani kljub pandemiji proslavili zahvalni dan

New York, 26. novembra - Američani so tudi letos proslavili nacionalni praznik, zahvalni dan, v krogu svojih družin. Na pot se jih je odpravilo okrog 50 milijonov, in to kljub svarilom zdravstvenih oblasti, naj se izogibajo večjih druženj in potovanj. V New Yorku je celo potekala parada veletrgovine Macy's čeprav v bistveno bolj omejenem obsegu kot pretekla leta.