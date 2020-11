Primorske novice o napovedi referenduma o investicijah v vojsko (27. 11.)

Koper, 26. novembra - Danijel Cek v komentarju Gospodar je lepo ime, piše o investicijah v Slovensko vojsko, za katero so, v zaradi epidemije najslabših možnih časih, prišli boljši časi. Vik in krik Levice in SD avtor označi za populistično potezo, namenjeno nabiranju volilnih glasov, napoved referenduma o zakonu o investicijah v SV pa za skrajno nedržavniško dejanje.