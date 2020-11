Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (26. 11.)

Ljubljana, 26. novembra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o 1767 na novo potrjenih okužbah s koronavirusom v Sloveniji, podaljšanju protikoronskih ukrepov še za teden dni in poostritvi sankcij za organizatorje prepovedanih javnih zbiranj. Poročale so tudi o pripravah na smučarsko sezono in subvencijah za letalske prevoznike, ki bodo leteli v Slovenijo.