Desetletna evropska diplomatska služba in izzivi 21. stoletja

pripravila dopisnica STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff

Bruselj, 27. novembra - Evropska diplomatska služba bo v torek stara deset let. Bitke za prevlado med članicami in institucijami EU, ki so spremljale njeno rojstvo, jo zaznamujejo tudi danes, a konkretni dosežki dokazujejo njeno dodano vrednost. Njen šef Josep Borrell ob deseti obletnici kot ključen izziv evropske zunanje politike izpostavlja rivalstvo ZDA in Kitajske.