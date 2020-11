V zadnjem letošnjem Beletrininem paketu štiri leposlovna dela

Ljubljana, 27. novembra - Pri založbi Beletrina so izšle zbirka štirih novel Stephena Kinga Pomlad, poletje, jesen in smrt, novi roman Suzane Tratnik z naslovom Pontonski most, literalizirana biografija Igorja Vidmarja z naslovom Samohodec, ki jo je napisal Jurij Hudolin, ter roman britanskega pisatelja in filmskega ustvarjalca Hanifa Kureishija z naslovom Ničla.