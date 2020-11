Na letošnjem raziskovalnem srečanju o naprednih tehnologijah in zmagovalni miselnosti

Brdo pri Kranju, 26. novembra - Javna agencija Spirit je na Brdu pri Kranju danes pripravila četrto raziskovalno srečanje podjetij s tujim in mešanim kapitalom. Govorci so se tokrat osredotočili na umetno inteligenco in druge napredne tehnologije ter na zmagovalno miselnost kot pot do uspeha. Poudarili so, da je za uspeh pomemben tudi najboljši izkoristek danih možnosti.