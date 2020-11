Evropska noč raziskovalcev - Humanistika letos virtualno

Ljubljana, 27. novembra - Evropska noč raziskovalcev - Humanistika, to si ti! se je letos zaradi epidemije covida-19 prenesla na splet. Že tretje leto zapored so raziskovalci dvanajstih fakultet in akademij ljubljanske univerze pripravili zanimive dogodke, delavnice, okrogle mize in video predstavitve, ki bodo od jutra do večera potekali v virtualni obliki.