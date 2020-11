Maradona umrl zaradi pljučnega edema, pogreb danes v predmestju Buenos Airesa

Buenos Aires, 26. novembra - Rezultati prve obdukcije trupla v četrtek umrle argentinske nogometne legende Diega Armanda Maradone so pokazali, da je umrl zaradi pljučnega edema, zastoja tekočine v pljučih, posledice srčnega popuščanja. Maradona je umrl v spanju, in sicer po zajtrku z nečakom, po katerem je izjavil, da se slabo počuti, in odšel v posteljo.