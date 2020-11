V sredo potrdili 1767 okužb z novim koronavirusom, umrlo 46 bolnikov s covidom-19

Ljubljana, 26. novembra - V sredo so v Sloveniji opravili 7391 testov na okužbo z novim koronavirusom, pri čemer so potrdili 1767 okužb, je sporočila vlada. To je 459 okužb manj, kot so jih potrdili v torek. V sredo je umrlo 46 bolnikov s covidom-19, trije več kot v torek. V bolnišnicah zdravijo 1302 covidna bolnika, 215 jih potrebuje intenzivno zdravljenje.