Na posvetu Korona in vrtec izpostavili pomen vzpostavljanja stikov s starši

Ljubljana, 26. novembra - V Centru za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom so organizirali strokovni posvet Korona in vrtec z namenom iskanja odgovorov na izzive v času epidemije covida-19. Sodelujoči so izpostavili pomen vzpostavljanja stikov s starši, opozorili na otroke s posebnimi potrebami in poudarili potrebo po profesionalni podpori zaposlenim.