Stavka ustavila javni prevoz v Atenah

Atene, 26. novembra - Mestni avtobusi, podzemna železnica in tramvaji v Atenah so danes obstali, saj zaposleni v javnem sektorju s stavko in protesti zahtevajo boljšo zaščito proti okužbam z novim koronavirusom. Prav tako se je za en dan ustavil pomorski promet, kar je povzročilo težave tako v pomorski trgovini kot v potniškem prometu med grškimi otoki.