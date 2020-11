Gradbena inšpekcija po usmerjeni akciji uvedla 90 postopkov

Ljubljana, 26. novembra - Gradbena inšpekcija je v akciji nadzorov nad gradnjo, uporabo in izpolnjevanjem bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objektov v javni rabi, v katerih se zadržuje večje število ljudi, odkrila številne objekte, za katere niso pridobljena ustrezna dovoljenja za gradnjo ali uporabo. Uvedli so 88 upravnih in dva prekrškovna postopka.