V Gorenju od avgusta zaposlili okoli 800 delavcev, še 300 jih bodo do konca leta

Velenje, 26. novembra - V Gorenju, ki sodi pod okrilje kitajskega Hisensa, so od sredine avgusta zaradi povečanih naročil zaposlili okrog 800 dodatnih delavcev, do konca leta pa jih bodo še okoli 300, tudi za nadomeščanje prehodov lastnih zaposlenih v novo tovarno televizorjev. Med na novo zaposlenimi ni in ne bo agencijskih delavcev, so za STA pojasnili v Gorenju.