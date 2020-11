Študija: V Avstriji sredi novembra več okuženih s koronavirusom, kot kažejo statistike

Dunaj, 26. novembra - V Avstriji je bilo sredi novembra poleg tistih, ki so bili hospitalizirani zaradi covida-19, še 228.000 okuženih s koronavirusom, to je 3,1 odstotka starejših od 16 let, ki živijo v zasebnih gospodinjstvih. To je 55 odstotkov več, kot kažejo uradne statistike, kaže danes objavljena študija.