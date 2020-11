Alternativna gledališka scena z epidemijo pred novimi izzivi

Maribor, 26. novembra - Alternativna gledališka scena je v Mariboru v zadnjih letih napredovala, epidemija in posledično sprejeti vladni ukrepi pa so jo postavili pred nove izzive. Čeprav so njeni ustvarjalci soočeni s finančnim krčem in negotovostjo, poskušajo delati naprej, da ohranijo kondicijo in občinstvo, so povedali v nocojšnji razpravi v okviru ZIZ festivala.