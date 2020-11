Borza in zavod za šolstvo za večjo finančno izobraženost

Ljubljana, 29. novembra - Ljubljanska borza in zavod za šolstvo sta pred nekaj dnevi pripravila izobraževalni dogodek Vrata v finančni svet, s katerim sta izpostavila pomen finančnega izobraževanja in pismenosti. Večja finančna pismenost bogati celotno družbo, zato je pomembno, da se s finančnim svetom spoznamo zgodaj, so izpostavili organizatorji.