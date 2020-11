Nelegalno odloženi odpadki pri Divači vrnjeni v Italijo

Ljubljana, 26. novembra - Pristojne službe so v sredo po nalogu okoljskega inšpektorata z zemljišča ob regionalni cesti med Divačo in Lipico ob udornici Risnik blizu varovanega območja Parka Škocjanske jame odstranile in v Italijo vrnile približno 40 ton nezakonito odloženih odpadkov. Gre za odpadke, ki so jih tja letos spomladi odložili neznani storilci.