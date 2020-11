Bruselj: Odločitev o smučanju med pandemijo je nacionalna pristojnost

Bruselj, 26. novembra - Odločitev o tem, ali med pandemijo novega koronavirusa dovoliti smučanje, je v nacionalni pristojnosti, so danes poudarili v Evropski komisiji v odzivu na številna vprašanja o tej vse bolj pereči temi, do katere članice EU zavzemajo različna stališča. Ob tem so pozvali k usklajevanju in spoštovanju vseh epidemioloških priporočil.