V Ermitažu pripravili spletno razstavo o draguljarju Fabergeju

Sankt Peterburg, 27. novembra - V muzeju Ermitaž so na ogled postavili spletno razstavo, posvečeno dvornemu draguljarju Petru Carlu Fabergeju, je pisala ruska tiskovna agencija TASS. Razstava z angleškim naslovom Faberge - Jeweler of the Imperial Court, ki je na ogled do 14. marca 2021, predstavlja številne izdelke priznanega draguljarja, med njimi slovita Fabergejeva jajca.