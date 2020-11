Svet za živinorejo o načrtu za okrevanje po koronski krizi

Ljubljana, 26. novembra - Člani sveta za živinorejo, ki je posvetovalno telo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, so na drugi seji, na kateri je bil navzoč tudi minister Jože Podgoršek, govorili o strategiji od vil do vilic, strateškem načrtu in pomenu označevanja porekla blaga. Razprava je potekala tudi o načrtu za okrevanje in odpornost po krizi covida-19.