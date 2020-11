Slovenci se ne obremenjujejo s tekmeci, pomembna bo lastna igra

Ljubljana, 26. novembra - Slovenski košarkarji že odštevajo dni in ure do prve od dveh tekem v domačem kvalifikacijskem mehurčku za EP 2022. Pred ljubljanskima tekmama z Ukrajino in Madžarsko sta danes vzdušje v ekipi in priprave v teh posebnih koronskih razmerah orisala Jaka Blažič in Gregor Hrovat.