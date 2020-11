V Franciji v povezavi z umorom učitelja obtožili še štiri dijake

Pariz, 26. novembra - V Franciji so v povezavi z umorom učitelja zgodovine Samuela Patyja obtožili še štiri dijake. Med njimi so trije, ki so obtoženi, da so napadalcu povedali, kdo je učitelj. Obtožili so še hči, katere oče je sprožil spletno kampanjo proti učitelju, je povedal vir blizu preiskave, poroča francoska tiskovna agencija AFP.