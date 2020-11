V DZ več kot 28.000 podpisov za začetek referendumskih postopkov glede zakona o investicijah v vojsko

Ljubljana, 26. novembra - Levica in SD sta v DZ danes vložili več kot 28.000 podpisov za začetek referendumskih postopkov glede zakona o investicijah v vojsko. Po oceni koordinatorja Levice Luke Mesca je to sporočilo vladi, da je nedopustno, da v zdravstveni, socialni in gospodarski krizi zapravlja denar za orožje, in sporočilo poslancem, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo.