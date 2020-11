V Švici bodo smučišča odprta

Bern, 26. novembra - V Švici bodo smučišča to zimo odprta, je danes za nemško tiskovno agencijo dpa dejal tiskovni predstavnik švicarske turistične organizacije Markus Berger. "V Švici so vlada, organi in turistična panoga prepričani, da je švicarska pot trenutno prava in da lahko zimska sezona varno poteka," je povedal Berger.