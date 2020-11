Evropsko računsko sodišče: Ukrepi EU za zaščito morij brez želenega učinka

Luxembourg, 26. novembra - Ukrepi EU za zaščito morskega okolja niso privedli do okrevanja pomembnih morskih ekosistemov in habitatov, je v danes objavljenem poročilu ugotovilo Evropsko računsko sodišče. Na zaščitenih morskih območjih se zagotavlja le omejena dejanska zaščita, prelov pa je še vedno prisoten, zlasti v Sredozemskem morju, so navedli revizorji.