V sindikatu policistov opozarjajo pred neznano založbo, ki zbira denar v njihovem imenu

Ljubljana, 26. novembra - V Sindikatu policistov Slovenije so v zadnjem času prejeli več pritožb in ogorčenih pisem podjetnikov in obrtnikov iz vse Slovenije, ki so se pritožili nad ravnanjem ene izmed neznanih založb. Ta v imenu sindikata na vsiljiv način zbira denarna sredstva. V sindikatu ob tem opozarjajo, da na ta način ne zbirajo nobenih sredstev.