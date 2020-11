AstraZeneca priznala napako pri odmerkih cepiva v kliničnih študijah

New York, 26. novembra - Britansko farmacevtsko podjetje AstraZeneca, ki skupaj z britansko univerzo Oxford razvija cepivo proti covidu-19, je priznalo napako pri odmerkih cepiva pri nekaterih sodelujočih v kliničnih študijah, kar je pri znanstvenikih in strokovnjakih sprožilo dvome v zanesljivost rezultatov, piše časnik New York Times v sredini izdaji.