Ljubljana, 26. novembra - V petek in soboto, 27. in 28. novembra, bo potekal 15. kongres športa za vse, ki ga bodo pripravili prek spleta. Rdeča nit bo povezovanje športa, turizma in okolja. Prijavljenih je skoraj 500 udeležencev, skoraj trikrat več kot v prejšnjih letih v živo.