Ljubljanska borza: Zanimiva Krka in Petrol

Ljubljana, 26. novembra - Na Ljubljanski borzi so vlagatelji dopoldne največj zanimanja pokazali za Krko in Petrol. Tečaj Krke je obstal na izhodišču, Petrolova delnica pa pridobiva več kot odstotek. Rastejo tudi vrednosti delnic Save Re, Telekoma Slovenije in Zavarovalnice Triglav. Osrednji indeks je 0,6 odstotka nad gladino.