Evropski zdravstveni agenciji pozivata k izboljšanju strategije testiranja na okužbo z virusom hiv

Stockholm, 26. novembra - Število ljudi, ki živijo z nediagnosticirano okužbo z virusom hiv, se v Evropi povečuje, številne primere pa diagnosticirajo pozno, kar izpostavlja potrebo po izboljšanju strategije testiranja, sta danes sporočila Evropski center za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC) in evropski urad Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).