Nürnberg, 26. novembra - Nemški potrošniki so občutno slabše razpoloženi kot pred mesecem dni, je pokazala novembrska raziskava inštituta GfK. Svoje so naredili drugi val okužb z novim koronavirusom in ukrepi vlade, namenjeni zajezitvi njegovega širjenja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.