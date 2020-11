Sindikat pozval k odpravi diskriminacije delavcev v gospodarstvu

Ljubljana, 26. novembra - Sindikat obrti in podjetništva Slovenije je vlado in ministrstvo za delo pozval, naj odpravita anomalijo, da delavci v javnem sektorju dobijo dodatek za izpostavljenost okužbam, delavci v gospodarstvu pa ne. Za primer diskriminacije so postavili čistilke v bolnišnicah in delavce v pralnicah, ki izvajajo naloge za bolnišnice.