V sredo zvečer v Ločah zagorel silos za predelavo lesa

Slovenske Konjice, 26. novembra - V sredo malo po 21. uri je prišlo do požara v lesnem podjetju v Ločah v občini Slovenske Konjice. Po prvih podatkih je ogenj v celoti uničil ostrešje objekta in dva silosa za skladiščenje žagovine, kriminalisti in policisti celjske policijske uprave pa bodo z ogledom kraja požara nadaljevali danes.