Vreme: Precej jasno, po nižinah bo marsikje vztrajala megla

Ljubljana, 26. novembra - Danes bo precej jasno in po nižinah megleno, ob morju pa zmerno do pretežno oblačno. Popoldne se bo od zahoda povečala visoka koprenasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 12, v krajih z dolgotrajno meglo od 0 do 4 stopinje Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.