Trump pomilostil nekdanjega svetovalca za nacionalno varnost Flynna

Washington, 26. novembra - Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo zvečer tvitnil, da je pomilostil svojega nekdanjega svetovalca za nacionalno varnost Michaela Flynna. Upokojeni general je priznal laganje preiskovalcem glede stikov z ruskim veleposlanikom pred volitvami 2016 in po volitvah. Demokrati so pomilostitev označili kot nezasluženo in povsem nenačelno.