Newyorške borze končale mešano

New York, 25. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili mešano. Dan po presegu 30.000 točk je indeks Dow Jones zopet končal nižje, je pa nov rekord zabeležil Nasdaq. Čeprav ameriško gospodarstvo trpi zaradi pandemije covida-19, so indeksi newyorških borz v zadnjem mesecu ob obljubah cepiva rasli, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.