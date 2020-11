Tekme zvezdnikov NBA leta 2021 najverjetneje ne bo

Indianapolis, 25. novembra - V letu 2021 kot kaže zaradi epidemije novega koronavirusa ne bo mogoče izpeljati tekme zvezdnikov v severnoameriški košarkarski ligi NBA. Komisar lige Adam Silver je namreč sporočil, da od 12. do 14. februarja Indianapolis ne bo mogel gostiti vikenda All Star, temveč bo to ameriško mesto največje zvezdnike lige NBA gostilo leta 2024.