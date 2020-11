Na posvetu SD opozorila, da pouk na daljavo ne more nadomestiti izobraževanja v učilnici

Ljubljana, 25. novembra - Pouk na daljavo nikoli ne more nadomestiti izobraževanja v razredih, delo doma je stresno, učenci pogrešajo socialni stik, manjka jim motivacije in kažejo znake utrujenosti, so ugotavljali sogovorniki pogovora o šolanju na daljavo v organizaciji SD. Izrazili so upanje, da se bodo vsaj najmanjši čim prej vrnili v šole.