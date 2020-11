Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (25. 11.)

Ljubljana, 25. novembra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o tretjem najvišjem številu dnevno potrjenih okužb z novim koronavirusom v Sloveniji, strategiji sproščanja protikoronskih ukrepov in uporabi hitrih testov v domovih starejših. Poročale so tudi o razpravi v Evropskem parlamentu o vplivu Madžarske na medije v Sloveniji in Severni Makedoniji.