Glede letošnje smučarske sezone na gospodarskem ministrstvu pričakujejo priporočilo Evropske komisije

Ljubljana, 25. novembra - Vlada se do prizadevanj Italije, da bi med božično-novoletnimi prazniki iz epidemioloških razlogov zaprli smučišča po vsej Evropi, še ni opredelila, so za STA navedli na gospodarskem ministrstvu. Ob tem predvidevajo, da bo na podlagi epidemiološke slike in priporočil stroke Evropska komisija glede smučarske sezone poslala priporočilo članicam.