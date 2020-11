Demokracija o opozicijskem poskusu rušenja Janševe vlade (26. 11.)

Ljubljana, 26. novembra - Jože Biščak v komentarju Rep morskega konjička in zdrava pamet kot mračnjaška spretnost piše o poskusu opozicijskih LMŠ, Levice, SD in SAB ter Jožeta P. Damijana, da bi do božiča zbrali dovolj poslanskih glasov za zrušitev vlade Janeza Janše. Po oceni avtorja je sposobnost novih obrazov, ki jih levica ponuja za mandatarja, vsakič nižja.