Vlada in sindikati javnega sektorja danes o redni delovni uspešnosti

Ljubljana, 26. novembra - Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja se bodo danes pogovorili o problematiki izplačevanja redne delovne uspešnosti, do katere so javni uslužbenci znova upravičeni od letošnjega julija. Tako na vladni kot na sindikalni strani pa ob začetku njenega izplačevanja v praksi zaznavajo nekatere težave.