Nove okužbe s koronavirusom tudi v domu upokojencev v Idriji

Idrija/Nova Gorica, 25. novembra - Prve okužbe z novim koronavirusom so potrdili tudi v Domu upokojencev Idrija v enoti Idrija. Okuženih je sedem zaposlenih in šest stanovalcev, ki so jih že premestili v rdečo cono in imajo blage znake bolezni covid-19 ali so brez njih. Danes so izvedli še testiranje vseh drugih stanovalcev v tej enoti, so sporočili iz štaba Civilne zaščite.