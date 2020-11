Biografija Beatlov prejela nagrado Baillie Gifford

London, 26. novembra - Biografija Beatlov One Two Three Four, ki jo je spisal Craig Brown, je prejela najvišjo britansko nagrado, ki jo podeljujejo za neleposlovna dela, nagrado Baillie Gifford. Knjiga o slavni četverici je po oceni žirije opozorila na umetniško vrednost biografij. Delo prek različnih virov pripoveduje zgodbo o skupini in ljudeh v njeni orbiti.