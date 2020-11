V Srbiji rekordno število novih okužb in smrti zaradi covida-19

Beograd, 25. novembra - V Srbiji so v zadnjem dnevu potrdili več kot 7500 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ v enem dnevu doslej. Prav tako je covid-19 zahteval največ smrtih žrtev v enem dnevu doslej, in sicer 41. Srbski krizni štab je ob tem odločil, da bo od ponedeljka pouk za srednje šole in višje razrede osnovnih šol potekal na daljavo.