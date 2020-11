e-SKS: na pogovoru o knjižnih sejmih v prihodnosti o najverjetnejši hibridni obliki

Ljubljana, 25. novembra - V okviru Slovenskega knjižnega sejma je potekal spletni pogovor o prihodnosti knjižnih sejmov, na katerem so svoje vizije sejmov predstavili založniki in poznavalci knjižnega trga. Po besedah Mihe Kovača bi bila najbolj smotrna rešitev sejem v fizični obliki, ki bi ponudil prostor za dogodke in srečevanja ob dodani izboljšani spletni platformi.